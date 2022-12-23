İzmir'in Kadın Basketbol şampiyonu Kavram Meslek Yüksekokulu oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleşen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig şampiyonu İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) oldu. Tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa namağlup olarak ulaşan İKMYO, Nisan ayında düzenlenmesi planlanan TÜSF Kadın Basketbol Süper Ligi yükselme müsabakalarında yer almaya hak kazandı.

“İlk senemizde şampiyonluğu tatmış bir ekip olmanın gururunu yaşıyoruz”

ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig şampiyonluğunu ilk senelerinde namağlup şekilde kazanan üniversite takımının çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğini söyleyen Antrenör Cenk Yeşilada, “Daha önce beraber çalıştığımız çok sporcumuz vardı, ancak aramıza bu sene katılan ve ilk defa çalışma fırsatı bulduğumuz oyuncularımız da oldu. Sene başından beri çok çalışarak ve tam bir ekip ruhuyla hareket ederek İzmir'in köklü üniversitelerini geride bırakıp bu başarıyı elde ettik. Başta Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Erkan Çelik ve Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. Derman Küçükaltan olmak üzere, bizi destekleyen, bize inanan herkese teşekkür ediyorum, oyuncularımla gurur duyuyorum” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.