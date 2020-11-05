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İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor

İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor
İzmir'in lüks semtindeki bina, çatlaklar nedeniyle boşaltılıyor

İzmir’in gelir düzeyi yüksek kesiminin yaşadığı Alsancak semtinde deprem nedeniyle çatlayan bina, içeride bulunan vatandaşlar tarafından boşaltılıyor.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Plevne Bulvarı üzerinde bulunan Köşe Apartmanı'nda, 30 Ekim günü meydana gelen depremin ardından çatlaklar meydana geldi. İzmir'in gelir düzeyi yüksek semtinde bulunan bina sakinleri, apartmanın çökmesinden endişe ederek eşyalarını taşımaya başladı. Bina etrafında polis ekipleri önlem alırken, binanın mülk sahibi de binanın sadece orta hasarlı olduğunu, binada yıkım gerçekleşmeyeceğini ve sadece güçlendirme çalışması yapılacağını iddia etti.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri
 

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