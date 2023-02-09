İzmirli uzman çavuş ve annesi yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yası sürerken, depremin etkilediği yerlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinden İzmir'e bir acı haber daha geldi. İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Alpaslan Tez, yaşanan depremde İskenderun ilçesindeki evinde enkaz altında kaldı. İzmirli uzman çavuş ve annesinin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi. İzmir'e getirilen Uzman Çavuş Alpaslan Tez ve annesi Aliye Büber için Güzelbahçe Atatürk Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Anne ve oğlu cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Güzelbahçe Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra askeri yetkililer, anne-oğlun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa İç





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