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İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini kaybetti

İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini kaybetti
İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini kaybetti

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi’nde, müsilaj etkisini kaybetti.

Müsilaj tabakalarının kaybolduğu İzmit Körfezi havadan görüntülendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında müsilaja karşı yoğun bir mücadelenin verdiği İzmit Körfezi, temizlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla, 250 tondan fazla müsilajın toplandığı İzmit Körfezi'nde, müsilaja karşı mücadele sürüyor. Yapılan çalışmalarla kıyılardaki müsilaj tabakaları büyük miktarda ekipler tarafından toplandı.

Havadan görüntülendi

Yaklaşık 2 gündür ise müsilaj İzmit Körfezi'nde etkisini kaybetti. İzmit, Derince, Körfez, Başiskele, Gölcük kıyıları başta olmak üzere tüm İzmit Körfezi'nde müsilaj katmanına rastlanmadı. Eski haline dönen İzmit Körfezi, drone ile havadan görüntülendi.

Murat Kanber - Fehime Kartal

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