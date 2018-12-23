İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 12 yılda 15.5 milyon TL ceza

İzmit Körfezi'nde deniz uçakları ile 7 gün 24 saat yapılan denetimlerle denizi kirleten gemiler cezalandırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi'nde kirliliğe geçit vermemek için denetimleri gündüz gece sürdürüyor. 2006 yılında İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na verilmesinin ardından bu amaçla kiralanan kontrol gemisi, İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip etmeye başladı.

2018'de 10 gemiye 1 milyon 14 bin TL para cezası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin adeta kabusu oldu. 2018 yılında İzmit Körfezi'nde yapılan kontrol ve denetimlerde kirliliğe neden olan 10 gemiye 1 milyon 14 bin TL para cezası kesildi.

12 yılda 90'ın üzerinde gemiye ceza

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle 2006 yılından bu yana toplamda 459 deniz taşıtına yaklaşık 15 milyon 415 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı. Havadan ve denizden yapılan denetim ve uygulanan cezalar sayesinde denizi kirleten gemilerin sayısında önemli miktarda düşüş yaşandığı belirlendi. Yılda ortalama 10 bin geminin giriş yaptığı Körfez'de 2006 yılında 90'ın üzerinde gemiye ceza kesildi.

Deniz uçakları tüm Marmara Denizi'ni koruyacak

Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği deniz uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Tüm Marmara Denizi için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri, hem de karadan oluşabilecek kirliliğe anlık tespit yapabilecek. Marmara Denizi'nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağlayan deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.

Su kalitesi kontrol ediliyor, deniz canlıları popülasyonu artırılıyor

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi deniz suyu kalitesi yakından takip ediliyor. Deniz suyunun kalitesini arttırmak ve İzmit Körfezi'ndeki deniz canlıları popülasyonunu arttırmak hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında TÜBİTAK-MAM işbirliğinde “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi Ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi” projesi hayata geçirildi. Proje ile izlemeler toplam 6 deniz istasyonunda bir yıl süresince mevsimlik olarak belirli derinliklerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Körfeze deşarj olan 8 dereden ekipler tarafından numuneler alınarak ölçümler yapılıyor.

Cihan Atik

