İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye rekor ceza

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki limana ATACAMA adlı, ST. KITTS NEVIS bandıralı, petrol türevleri taşıyan tanker cinsi gemi geldi. Gemiden İzmit Körfezi'ne bulaşan kirlilik üzerine ekipler durumu incelemek için araştırma yaptı. Yapılan incelemede Körfez ilçesindeki limanda fuel-oil nakliyesi sonrasında basınçtan dolayı fuel-oil'in taşarak denize sızdığı tespit edildi. Tanker cinsi gemiye tam 30 milyon 232 bin 716 TL para cezası kesildi.

Ardacan Uzun

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