İzmit Körfezi'ni kirleten tanker gemisi deniz uçağı ile tespit edildi

Deniz uçağı ile İzmit Körfezi'ni denetleyen Kocaeli Büyükşehir, Delonix isimli Liberya bandıralı tanker gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti. Yapılan incelemede palm yağı yüklü olan tankerin, tahliye esnasında tankların havalandırma deliğinden palm yağının önce güverteye ve sonrasında da denize döküldüğü ve deniz kirliliğine sebebiyet verdiği anlaşıldı. Deniz kirliliğine ilişkin önlem alınması sağlanarak temizlik çalışmaları başlatan Büyükşehir, tankere cezai işlem uygulanması için Türkiye Çevre Ajansı'na (TÜÇA) bilgi verdi. TÜÇA tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ilgili tankere verilecek ceza kesinleşecek.

Ardacan Uzun

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