İzmit semalarındaki Solo Türk gösterisi izleyenleri duygulandırdı

İzmit, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutlamaları kapsamında İzmit Körfezi'nde Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Solo Türk gösterisi düzenlendi. Kentin kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmit SEKA Park sahilinde oluşturulan alanda kurtuluşun tarihi anlatılarak halk oyunları oynandı. Daha sonra sahneye gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kurtuluşun coşkusunu gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değindi.

"Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkamaz”

Törende söz alan Başkan Hürriyet, “Yunan işgali altında olan İzmit'imiz 98. yıl önce bugün kurtuluşuna kavuştu. Biz de kurtuluşun 98. yılında hep birlik ve beraberliğimiz bizlere güç katsın biz de bu güçle İzmit'imizi daha güçlü yarınlara ulaştıralım, dedik. Yarınlardan umutluyuz çünkü bizler Mustafa Kemallerin, İsmet İnönülerin, Kara Fatmaların, Yahya Kaptanların, bu vatanı kanları pahasına armağan eden aziz şehitlerimizin torunlarıyız. Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkamaz” dedi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Konuşmaların ardından İzmit Körfezi semalarında sahne alan Solo Türk ekibi, binlerce kişinin dolduğu sahil üzerinde birbirinden tehlikeli akrobasi hareketlerini sergiledi. Solo Türk ekibinden bir savaş uçağı ile yapılan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlardan bazıları duygu dolu anlar yaşadı. Gösteride Türk ordusunun gücünü hissettiği için duygulandığını anlatan Zülfü Özcan, “Çok iyiler. Böyle güçlü Türk ordusu. Ne mutlu Türküm diyene. Biz Bulgaristan'dan geldik ama İzmit'te oturuyoruz. Çok harikalar. Ağlayacağım geliyor. Her yıl geliyorum. Çok duygusallaşıyorum. Diyorum ki Türk milletine karşı kimse gelemez” diye konuştu.

Gürcan Yılmaz

