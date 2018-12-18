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İzne gelen askeri önce pompalı tüfekle yaraladılar sonra defalarca bıçakladılar

İzne gelen askeri önce pompalı tüfekle yaraladılar sonra defalarca bıçakladılar
İzne gelen askeri önce pompalı tüfekle yaraladılar sonra defalarca bıçakladılar

Adana’da askerden izne gelen bir kişi evinin avlusunda uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırıda yaralandı. İzinli askerin annesi ise tekerlekli sandalye üzerinde çaresizce izledi.

Olay, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi 1099 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da vatani görevini yapan Abdi G.(21) izin alarak Adana'ya ailesine ziyarete geldi. Ailesiyle birlikte evinin avlusunda oturduğu sırada A.K, İ. K ve kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle baskın yaptı. 

Pompalı tüfekle vurdular daha sonra defalarca bıçakladılar
Gelen şahıslar önce pompalı tüfekle eve ateş açtılar. Eve açılan ateşte Abdi G. ayağından yaralandı. Daha sonra bu 4 kişi Abdi G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şahıslar motosikletlerde olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Abdi G.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Abdi G. tedavi altına alındı.

Abdi G.'in annesi ise oturduğu tekerlekli sandalyede üzgün bir halde olayın şoku atlamaya çalışırken polislerin çalışmasını çaresizce izledi. Olayı gerçekleştiren zanlılar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Süleyman Cenk İdaye
 

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