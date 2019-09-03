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İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj makinesine kaptırdı

İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj makinesine kaptırdı
İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj makinesine kaptırdı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Kabaağaç köyüne izne gelen sözleşmeli er Ramazan Demirci, mısır hasadında ailesine yardım ederken kolunu slaj makinesine kaptırarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Andırın ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde meydana geldi. Görev yaptığı Balıkesir ilinden izinli olarak memleketine gelen sözleşmeli er Ramazan Demirci tarlada ailesine yardım ederken kolunu slaj makinesine kaptırdı. Acı içinde yerde kalan Demirci'nin yardımına çevrede bulunanlar yetişti. Uzun süre sıkışan kolunu slaj makinesinden çıkarmaya çalışan Ramazan Demirci'nin kolu makineden çıkartıldı. Olay yerinde bulunan özel bir araçla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana iline sevk edildi.

Selçuk Şavran 

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