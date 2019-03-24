İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İznik Gölü kıyısında sazlık yangını

İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
İznik Gölü kıyısında sazlık yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı, alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca köyüne 500 metre mesafede karasal sazlıklarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının bazı bölümlerindeki bataklık nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmede çaresiz kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Halil Ataş


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.