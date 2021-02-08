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İznik Gölünde korkutan yangın: 60 dönüm arazi kül oldu

İznik Gölünde korkutan yangın: 60 dönüm arazi kül oldu
İznik Gölünde korkutan yangın: 60 dönüm arazi kül oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları 3 saat sonra tamamlandı.

İznik ilçesindeki İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.
Toplam 60 dönümlük alan kül oldu. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Buldu
 

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