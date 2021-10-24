İznik surlarında ceset bulundu

Olay gün gece 23.30'da iznik sahil yolunda bulunan tarihi senato sarayı mevkinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri sur'larda Yenişehir nüfusuna kayıtlı Faruk Kartalmış (30) ‘a ait ceset buldu. Olay yerine çok sayıda sağlık emniyet ve sağlık görevlisi sevk edildi. Genç adamın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

2 kişi gözaltına alındı

Cesedi bulunan Faruk Kartalmış'ın hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilirken emniyet olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Mehmet Buldu - İlkay Altay