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İznik'te tarihî satış...

İznik'te tarihî satış...
İznik'te tarihî satış...

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihî zeytin ağaçlarının kesilip internetten satılması vatandaşları çileden çıkardı.

Geçimini yüzde 80 zeytincilik ile sağlayan İznik ilçesinde binlerce zeytin ağacı söküldü. Verim alınamayan zeytin ağaçları internet üzerinden satılmaya başlandı. Verim alamadıkları için söküm yaptıklarını iddia eden zeytin üreticileri, zeytin ağaçları yerine meyve ekmeye başladı.

Her biri 50 ile 100 yıllık olan sökülmüş zeytin ağaçları ise fidan ve peyzajcılar tarafından internet üzerinden satılmaya başlandı. Tırlara yüklenen zeytin ağaçları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

 

 

Mehmet Buldu - İlkay Altay

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