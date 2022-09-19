İznik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir Yolu tarafındaki ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kırsal Derbent mahallesi yakınlarında, görgü tanıklarının kısa sürede itfaiye ekiplerine haber vermesi ile karadan ve havanda müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, havadan bir helikopter de çalışmalara destek verdi.

İznik Derbent mahallesinde başlayan yangına 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 18 personel ile müdahale edildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmasının sürdüğünü kaydettiler.

İlkay Altay - Mehmet Buldu