İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İznin başlamasıyla çocuklar parklara akın etti

İznin başlamasıyla çocuklar parklara akın etti
İznin başlamasıyla çocuklar parklara akın etti

İstanbul’da 0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla parklara akın etti.

İznin başlamasıyla çocuklar parklara akın etti - Tıkla İzle

Ebeveynleriyle dışarı çıkan çocuklar günler sonra oyunlar oynamanın keyfini çıkardı. Bakırköy'de bazı parklardaki salıncak ve kaydırak alanlarının kaldırıldığını gören çocuklar ise hayal kırıklığına uğrarken vakitlerini spor aletleri üzerinde geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların pazar günlük sokak izninin ardından bugün de çocuklar sokağa çıktı. 15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı. Sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek çocuklar parklara akın ederek arkadaşlarıyla oyunlar oynadı.

Parktaki oyun alanını göremeyince ağladı

Öte yandan Bakırköy'de parklarda salıncak ve kaydırak bölümlerinin kaldırıldığını gören çocuklar hayal kırıklığına uğradı. Çocukların oyun alanının kaldırılması karşısında şaşkınlığa uğradıklarını kaydeden anne Reva Işık , “Parka geldik. Oyun alanını göremeyince ağladı. Sabah 8 de kalktı gidelim demeye başladı” dedi.
Park alanın kalkmasıyla spor aletleri üzerinde zaman geçiren minin Ela Işık ise, “Yasak boyunca dışarı çıkmadığını sadece evin bahçesine indiğini söyledi.

Parkta arkadaşlarıyla top oynayan Yunus Emre Parlak ise “ Yaklaşık 2 aydır hiç çıkmadım. Temiz hava var. Baya güzel oldu. Maskemi takıyorum mesafemi koruyorum. En çok arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim” dedi.

Volkan Kayalar - Tuncer Cengiz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.