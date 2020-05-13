İznin başlamasıyla çocuklar parklara akın etti

Ebeveynleriyle dışarı çıkan çocuklar günler sonra oyunlar oynamanın keyfini çıkardı. Bakırköy'de bazı parklardaki salıncak ve kaydırak alanlarının kaldırıldığını gören çocuklar ise hayal kırıklığına uğrarken vakitlerini spor aletleri üzerinde geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların pazar günlük sokak izninin ardından bugün de çocuklar sokağa çıktı. 15 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı. Sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek çocuklar parklara akın ederek arkadaşlarıyla oyunlar oynadı.

Parktaki oyun alanını göremeyince ağladı

Öte yandan Bakırköy'de parklarda salıncak ve kaydırak bölümlerinin kaldırıldığını gören çocuklar hayal kırıklığına uğradı. Çocukların oyun alanının kaldırılması karşısında şaşkınlığa uğradıklarını kaydeden anne Reva Işık , “Parka geldik. Oyun alanını göremeyince ağladı. Sabah 8 de kalktı gidelim demeye başladı” dedi.

Park alanın kalkmasıyla spor aletleri üzerinde zaman geçiren minin Ela Işık ise, “Yasak boyunca dışarı çıkmadığını sadece evin bahçesine indiğini söyledi.

Parkta arkadaşlarıyla top oynayan Yunus Emre Parlak ise “ Yaklaşık 2 aydır hiç çıkmadım. Temiz hava var. Baya güzel oldu. Maskemi takıyorum mesafemi koruyorum. En çok arkadaşlarımla oyun oynamayı özledim” dedi.

Volkan Kayalar - Tuncer Cengiz

