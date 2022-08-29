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İzolasyon çalışması yapılan çatı bir anda alev topuna döndü

İzolasyon çalışması yapılan çatı bir anda alev topuna döndü
İzolasyon çalışması yapılan çatı bir anda alev topuna döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında izolasyon yapıldığı esnada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzolasyon çalışması yapılan çatı bir anda alev topuna döndü - Tıkla İzle

Yangın, Köşklü Çeşme Mahallesi 530 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatı bir anda alevlere teslim oldu. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar da yangın sırasında sokağa döküldü. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mert Gürenç - Hakan Öztürk

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