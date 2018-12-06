İzsiz guatr ameliyatı

Medicine Hospital Öğretim Üyesi Op. Dr. Nihat Gülaydın, izsiz guatr ameliyatı TOETVA (Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach) konusunda açıklama yaptı. Tiroid bezi hastalıklarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirten Op. Dr. Gülaydın, "Troid bezi bazı hastalıklarda (tiroid kanser şüphesi olan tiroid nodülleri, tok nodüller, Bajedovu Guaver gibi) ameliyatlar gerekmektedir" dedi.

Op. Dr. Nihat Gülaydın, Kocher'den bu yana uygulanan klasik cilt kesisi ile yapılan açık cerrahi metodu boğazda iz bıraktığı bilgisini vererek, "Bu iz bazen belirgin olup istenmeyen kozmetik bir sonuç oluşturmaktadır. Kozmetik kaygıların ön plana çıktığı bugün de tüm ameliyatlarda olduğu gibi guatr ameliyatı için de daha az iz bırakan ya da izsiz (doğal yollardan endoskopik cerrahi) metodu araştırılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Doğal açıklıklar kullanılarak yapılan ilk tedavi yöntemi Almanya'da kullanılarak yapılan ilk TOETVA yöntemi Almanya'da transoral yolla dil kökü (sublingual) yoluyla gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Bu konudaki en heyecan verici gelişme Taylandlı Dr. Angkoon Anuwong tarafından oral vestibalon (alt dudak arkasından) aracılığı ile uygulanarak ağız içi (transoral thyroiddectomy vestibular aproche) yöntemi olduğunu belirten Op. Dr. Nihat Gülaydın, "Kısaca TOETVA olarak isimlendirilen izsiz cerrahi metodu, Dünya'da ve ülkemizde sayılı merkezlerde uygulanan izsiz guatr operasyonu (TOETVA) hastanelerde başarı ile uygulandı. TOETVA yöntemi tam manada bir izsiz cerrahi ile boyunda istenmeyen bir yara izi kalmamaktadır. İzsiz cerrahi ile guatr operasyonu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde büyük bir heyecan uyandırmıştır. Hastalar bu konuya büyük ilgi göstermişlerdir. Yapılan birçok çalışma ile izsiz cerrahi (TOETVA) avantajları ve hangi durumlarda yapılabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Aşırı büyük olmayan tiroid bezi hastalıklarında bu yöntem güvenle uygulanabilir bulunmuştur" ifadelerini kullandı.