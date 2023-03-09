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Ja Morant'ın cezası 4 maç daha uzadı

Ja Morant'ın cezası 4 maç daha uzadı
Ja Morant'ın cezası 4 maç daha uzadı

NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'in yıldız oyuncusu Ja Morant, elinde silah tutmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı 4 maç daha takımdan uzak kalacak.

NBA takımlarından Memphis Grizzlies'te forma giyen ABD'li basketbolcu Ja Morant, sosyal medya hesabından paylaştığı silahlı video nedeniyle 2 maç men cezası almıştı. Memphis'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Morant'ın cezasının 4 maç daha uzatıldığı duyuruldu. Glendale Polis Departmanı, Morant'ın sosyal medya paylaşımını incelediklerini ve suç işlendiğine dair kanıt bulamadıklarını duyurdu. 23 yaşındaki basketbolcu bu sezon 27.1 sayı, 8.2 asist ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Oğuzhan Ort
 

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