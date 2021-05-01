Jacob Serdar Tuygun: 'Covid-19 en çok spora zarar verdi'

Ülkeleri perişan eden Covid 19 en çok ta spor camiasını vurdu. Bu sene bir çok projelerinin sosyal sorumluluk projesi hariç diğer projeleri askıya alacaklarını ifade eden Türk Amerikan Sporları Derneği (TASA) Başkanı Jacob Serdar Tuygun, “Önümüzdeki sezon için Amerika'da büyük hedeflerimiz vardı. Ancak her yerde olduğu gibi burada da özellikle spor gelirleri dip yaptı. Spor müsabakalarının oynanması bize gelir getirmiyor. Bizi seyirci gelirleri ve reklam gelirleri ayakta tutuyordu. Ancak burada yaşayan Türk iş adamalarımızla kulübümüze destek verip o açığım kapatmaya çalışıyoruz. 5 yıllık koyduğumuz hedefimizde küçük sapmalar olacak ama bu sapmaya 1, 2 sene içinde kapatacağımıza inanıyorum” diyerek coronadan dolayı hedeflerinde gecikmeler olacağına dikkat çekti. Amerika'da aşılamanın çok hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Jacob Serdar Tuygun; “Bu aşılama sayesinde inşallah yakın zamanda maskelerden kurtulacağız. Sonrasında spor müsabakalarına da seyirci alınmaya başlandığında nefes alacağız inşallah. NPSL'de bulunan takımımız Dallas City FC'nü güzel günler bekliyor. Buradaki hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. İş adamı arkadaşlarımız dostlarımız sağ olsunlar gerekli desteği verip futbolcu ve teknik ekip ve çalışanlarımızı bugüne kadar mağdur etmedik” diyerek gelecekten umutlu konuştu.

Sporcu seçmelerimiz devam ediyor

Amerika'da mücadele eden Dallas City FC için futbolcu seçmelerinde bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Jacob Serdar Tuygun; “Futbolcu seçmelerimizde bir erteleme söz konusu değil. Amerika'daki yatırım hedeflerimizde sapma olabilir. Seçmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Haziran başında seçmelerimizi tamamlamış olacağız” diyerek ertelemenin mümkün olmadığını söyledi. Dallas City, Türkiye'den 30 kişilik bir futbolcu havuzu oluşturmuştu. Buradan 10 yetenekli futbolcuyu seçecek ve o yetenekli futbolcuları Amerika'ya transfer edecek.