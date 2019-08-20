Jailson Yanal'ı güldürdü!

Geçtiğimiz sezon savunma kurgusundaki Skrtel ve Neustadter ile yollarını ayıran ve bu bölgeye takviyeyi listenin ilk sırasına yazan Fenerbahçe'de geç gelen stoper transferi yüzünden, Teknik Direktör Ersun Yanal hazırlık maçlarında adeta şapkadan tavşan çıkardı. Yeni sezon öncesi takımının çıktığı Wolfsburg, Herta Berlin, Cagliari, Bayern Münih, Real Madrid ve Sivasspor maçlarında Yanal'ın stoperde görev verdiği Jailson, gösterdiği performansla kurtarıcı oldu. Asıl mevkisi ön libero ve orta alan olan Brezilyalı yıldız, hazırlık maçlarında Sadık, Reyes ve Serdar tandemleri ile savunmada görev aldı. Bu maçlarda iyi sinyaller veren Jailson, takıma son takviye olarak Huddersfield'ten katılan stoper oyuncusu Zanka transferi sonrası yine formayı kaptırmadı. Dün sezonun ilk resmi maçına çıkan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal, savunmada Sadık Çiftpınar'ı kulübede oturturken, stoper tandemini yeni transfer Zanka ile Jailson ikilisi ile yaptı. Bu ikili maç boyunca gösterdiği performansla da Yanal ve teknik ekibini son derece memnun etti.

Rakamlar sahanın en iyisi dedi

Hazırlık maçlarında stoperdeki performansıyla dikkatleri çeken 23 yaşındaki futbolcu, dün sezonun ilk resmi maçında da sahanın en iyi isimlerinden biri oldu. 90 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, 113 kez topla buluşurken bu alandan takımının en çok top atılan ismi oldu. Maç boyunca savunmada 3 kere top kapan Jailson, girdiği 7 ikili mücadelenin de 6'sında kazanan taraf oldu. Öte yandan Jailson, dün gece attığı 103 pasla da takımın en pasör oyuncusu oldu.

Güven Mert Ercan