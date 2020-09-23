Jakarta, sele teslim: 2 ölü

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da dün gece boyunca şiddetli yağış etkili oldu. Saatler süren yağış nedeniyle Jakarta'da sel meydana geldi. Başkentte bulunan nehir sularının yükselmesine neden oldu. Jakarta'nın bazı bölgelerinde bu sabah saatlerinde de etkili olan sel nedeniyle 63 mahalle sular altında kaldı. Sel Sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Bir kişiden ise haber alınamıyor.

Jakarta Afet Ajansı, selden en fazla Jakarta'nın doğusunun etkilendiğini, kentin doğusunda bulunan 37 mahallenin sel sularına teslim olduğunu bildirdi. Ajans, kentte 104 kişinin de yaşadıkları alanlardan güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.