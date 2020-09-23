İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jakarta, sele teslim: 2 ölü

Jakarta, sele teslim: 2 ölü
Jakarta, sele teslim: 2 ölü

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da etkili olan sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 63 mahalle sular altında kaldı.

Jakarta, sele teslim: 2 ölü - Tıkla İzle

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da dün gece boyunca şiddetli yağış etkili oldu. Saatler süren yağış nedeniyle Jakarta'da sel meydana geldi. Başkentte bulunan nehir sularının yükselmesine neden oldu. Jakarta'nın bazı bölgelerinde bu sabah saatlerinde de etkili olan sel nedeniyle 63 mahalle sular altında kaldı. Sel Sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Bir kişiden ise haber alınamıyor.

Jakarta Afet Ajansı, selden en fazla Jakarta'nın doğusunun etkilendiğini, kentin doğusunda bulunan 37 mahallenin sel sularına teslim olduğunu bildirdi. Ajans, kentte 104 kişinin de yaşadıkları alanlardan güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.