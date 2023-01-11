James Harden'dan Detroit karşısında triple double

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers evinde Detroit Pistons karşısında 147-116'lık skorla galip geldi ve bu sezonki 25. galibiyetini aldı. Philadelphia'da Joel Embiid 36 sayı, 11 ribaund ve James Harden da 16 sayı, 15 asist ve 12 ribaundluk performans sergileyerek, mücadeleyi triple double ile tamamladı. Philadelphia'da ayrıca milli basketbolcu Furkan Korkmaz 12 dakikada parkede kaldı ve 4 sayı üretti. Ligdeki 33. yenilgisini alan Detroit'te Saddiq Bey 17 sayı, 4 ribaund ve Jaden Ivey de 17 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 147 - Detroit Pistons: 116



Miami Heat: 112 - Oklahoma City Thunder: 111



Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 120



Utah Jazz: 116 - Cleveland Cavaliers:114



Golden State Warriors: 113 - Phoenix Suns:125



Portland Trail Blazers: 106 - Orlando Magic: 109



Los Angeles Clippers: 113 - Dallas Mavericks: 101



Enes Gümüş



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