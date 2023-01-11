James Harden'dan Detroit karşısında triple double

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers evinde Detroit Pistons karşısında 147-116'lık skorla galip geldi ve bu sezonki 25. galibiyetini aldı. Philadelphia'da Joel Embiid 36 sayı, 11 ribaund ve James Harden da 16 sayı, 15 asist ve 12 ribaundluk performans sergileyerek, mücadeleyi triple double ile tamamladı. Philadelphia'da ayrıca milli basketbolcu Furkan Korkmaz 12 dakikada parkede kaldı ve 4 sayı üretti. Ligdeki 33. yenilgisini alan Detroit'te Saddiq Bey 17 sayı, 4 ribaund ve Jaden Ivey de 17 sayı, 4 asist ile takımına katkıda bulundu.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
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Philadelphia 76ers: 147 - Detroit Pistons: 116
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Miami Heat: 112 - Oklahoma City Thunder: 111
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Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 120
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Utah Jazz: 116 - Cleveland Cavaliers:114
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Golden State Warriors: 113 - Phoenix Suns:125
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Portland Trail Blazers: 106 - Orlando Magic: 109
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Los Angeles Clippers: 113 - Dallas Mavericks: 101
Enes Gümüş
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