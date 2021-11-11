A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Jan-Moritz Lichte, millilerin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncuların Cebelitarık ve Karadağ maçlarının önemi bildiğini ifade eden Jan-Moritz Lichte, "Bizim için önemli olan iki maçı kazanmamız. İlk etapta birinci maçta alacağımız skorla diğer maçın gidişatı daha önemli olacak. Onun için biz elimizden geldiği kadar özveri ile çalışıyoruz. Oyuncularımız bizim söylediklerimizi kesinlikle uyguluyorlar. Bu gidişatla umarız iyi bir skorla önümüzdeki iki maçı geçmiş olacağız" diye konuştu.

"Önümüzdeki iki maç çok farklı olacak"

Bu iki maçta, önceki maçlara göre nelerin farklı olacağının sorulması üzerine ise Jan-Moritz Lichte, "Son iki maçtaki gidişatta bizim çok kısa zamanda çalışmış olmamız ve bu maçlarda bizim onlardan istediklerimizi sahaya yansıtmaları çok zordu. Bunu ellerinden geldiği kadar iyi yaptılar. İkinci maçta aldığımız galibiyet bize hem moral olarak da faydalı oldu. Fakat o maçlarla kıyasladığımız zaman önümüzdeki iki maç çok farklı olacak. Rakibimizin şahsi kaliteleri ve takım olarak kaliteleri Norveç ile kıyaslanamaz fakat buradaki maçların da önemi farklı olduğundan oyuncularımız kendi kabiliyetlerini ve kalitelerini sahaya yansıttıklarında bu maçlardan belirli sinyaller alacağımıza güveniyorum. Fakat bu konu ile fazla detaya da girmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bunu biraz daha hızlandırmak istiyoruz"

Türkiye Ligi'ndeki oynanan futbolun, milli takıma yansımalarının neler olduğunu ve bu konudaki gözlemlemeleriyle ilgili soruya ise Lichte, "Alman hocalar olarak Almanya'daki futbol kurgusunu bildiğimizden buradaki beklentimiz oyunculardan o tarz futbol oynamaları değildir. Çünkü burada oynanan futbol düzeyinde ister istemez zaman zaman farklılıklar oluyor. Hiçbir zaman ben bunun daha iyi ya da daha kötü olduğunun hesabını yapmam. Fakat bizler de tabiki daha hızlı oynanmasını daha çok top kazanıldığı an ani ataklar çıkıp, biraz daha kaleyi zorlanmamız gerektiğini biliyoruz. Bunları biraz daha uygulamaya çalışıyoruz. Bunun üzerine de son idmanlarımızda çalışmış olduk. Türkiye'de kendileri göre de bir düzey olduğundan ister istemez bazen biraz daha yavaş biraz daha garanti futbol oynayabiliyorlar. Biz bunu biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Neticede oyuncularımızın kalitesine güvendiğimizden onları da bazı konularda serbest bırakmak istiyoruz. Tekrar üzerinde durmak istediğim konu burada farklı konseptler olabilir fakat kesinlikle hiç kimse bunun daha iyi yada daha kötü olduğuyla ilgili bir mesaj almasın. Bizler bizim bugüne kadar bildiklerimizi ve oyuncularımızın bugüne kadar öğrendiklerini bir denge haline getirip en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu