İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi

Jandarma Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi
Jandarma Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında ormanlık alanda gömülü patlamaya hazır halde 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi.

Jandarma Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi - Tıkla İzle

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki Çirik bölgesinde toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı bölgeyi kontrol altına aldı. Bölgede yapılan incelemelerde, 138, 60, 80 santimetre ebatlarındaki çukurlar içerisine yerleştirilmiş 6 adet teneke bulundu.

Tenekelerde toplam 100 kilogram mazot ile desteklenmiş, fünyeleri takılı patlamaya hazır halde amonyum nitrat maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.