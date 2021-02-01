İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma çocuklarla kartopu oynayıp kardan adam yaptı

Jandarma çocuklarla kartopu oynayıp kardan adam yaptı
Jandarma çocuklarla kartopu oynayıp kardan adam yaptı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, birlikte kartopu oynayıp kardan adam yaptıkları çocuklara oyuncak hediye etti.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile Türkoğlu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi'nde sokakta ve evlerinin bahçesinde oyun oynayan çocukların kar sevincine ortak oldu. Çocuklarla birlikte kartopu oynayıp kardan adam yapan jandarma ekipleri, beraberlerinde getirdikleri oyuncaklarla da çocukların mutluluğuna mutluluk kattı.

Çocuklar ve aileleri, jandarmanın bu uygulamasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek jandarma personellerine teşekkür ettiler.

Murat Sürücü
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.