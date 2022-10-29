Jandarma ekipleri kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüleri böyle kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Milas Ören Mahallesi'nde yer alan Alatepe Paraşüt Pisti'nden ikili olarak uçmak isteyen 54 yaşındaki M.D. ile 65 yaşındaki Z.C.A. rüzgarın ter esmesi ile birden kayalıklara düştü. Paraşütleri ters rüzgar nedeniyle Alatepe'nin alt kısmındaki kayalıklara düşen ikili hiçbir yere hareket edemediği gibi kimseden de yardım alamadı. Karadan ve denizden ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 65 yaşındaki Z.C.A. ve 54 yaşındaki M.D.'yi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Karadan bölgeye gelen 112 ekipleri paraşütçülerin mahsur kaldığı bölgeye ulaşamayınca jandarmadan yardım istendi.

Kısa sürede havalanan jandarma helikopteri bölgeye gelerek kurtarma ekibini havadan olay yerine indirdikten sonra aynı yöntem ile yaralıları da helikoptere çekip sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülenen kurtarma çalışmaları film sahnelerini aratmazken jandarmanın başarılı kurtarma çalışmaları göz doldurdu. Rüzgar nedeniyle kayalıklara düşen paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Oktay Çayırlı



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