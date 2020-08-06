Jandarma Genel Komutanı Çetin: 'Covid-19 ile mücadele Türkiye'de son derece iyi durumda'

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ülke geneline sürdürülen en geniş katılımlı Kovid-19 denetimleri çerçevesinde Etimesgut'ta bulunan uygulama noktasına geldi. Çetin, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücüleri ve yolcuları bilgilendirdi. Orgeneral Çetin, halk otobüsüne de binerek korona virüse karşı vatandaşları uyardı.

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Türkiye'de 5 aydan buyana kadar yapmış olunan geniş kontrol ve denetimin icra edildiğini belirterek, “Bu kontrol ve denetimde kolluk olarak ülkemizin her noktasında bütün gücümüzle kontrolleri başlattık. Bu kontrolleri zaten 5 aydır yapıyorduk. Bu daha da geniş kapsamlı oldu. Değerli arkadaşlarımız ülke genelimizde jandarma ve polis olarak elde ettiğimiz şu anki tespitlere göre konuşuyorum ve Ankara'daki durumu da söylüyorum. Milletimizin, halkımızın bu konuda bilincinin ve duyarlılığının çok yüksek olduğunu bu mücadele sadece kolluk kuvvetlerinin değil halkımızın topyekün mücadelesi olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, hükümetimiz aldığı tedbirler ve bakanlıklarımızın uygulama ve vatandaşımızın desteğiyle Kovid-19 ile mücadele Türkiye'de son derece iyi durumdadır hatta dünyada örnek teşkil edecek bir mücadele sergileniyor. Covid ile mücadelede normalleşmeye ulaşmak için herkesin bu konuda bize destek verdiğini kendisini koruduğunu sosyal mesafe ve maske takma konularına dikkat ettiği temas ve hijyen durumlarına hassasiyet gösterdiğini görüyoruz” diye konuştu.

İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay