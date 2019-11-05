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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeli 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen aktif görevde olan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Abdullah Sarica
 

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