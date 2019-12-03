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Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 24’ü aktif, 12’si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda FETÖ ile irtibatları tespit edilen 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı yürütülen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

Abdullah Sarica
 

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