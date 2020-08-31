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Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller başta olmak üzere irtibatları tespit edilen;halen görevde olan 2 üsteğmen, 1 astsubay, daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı, 1 asker öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında, 3 ilde 31.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller başta olmak üzere irtibatları tespit edilen;halen görevde olan 2 üsteğmen, 1 astsubay, daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı, 1 asker öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında, 3 ilde 31.08.2020 tarihinde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması işlemlerin Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi

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