İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarına müdahalelerine ve vatandaşlara yardım çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Bu kapsamda 5 Ağustos 2021 tarihi itibariyle; Antalya'ya 1000 personel, 187 araç ve 2 helikopter, Muğla'ya 1300 personel, 179 araç ve 9 helikopter, Aydın'a 240 personel ve 60 araç, Isparta'ya 100 personel ve 26 araç olmak üzere toplam 2640 personel, 452 araç ve 11 helikopter ile orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ömer Faruk Karataş
 

İLGİLİ HABER
Aliağada makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Aliağa’da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
İLGİLİ HABER
Batı Şeriada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor Batı Şeria'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehlikeye atıyor
İLGİLİ HABER
Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.