Jandarma, Hakkari kırsalında çok sayıda mühimmat, teçhizat ve malzeme ele geçirdi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma komando timlerinin katılımıyla başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit J.Asb.Çvş. Bünyamin Duymaz operasyonu çerçevesinde Kavaklı Köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, ana silah deposu olarak kullanılmış 1 adet sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, PKK- KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve malzeme ele geçirildi.

Sığınakta; 1adet AT-4 füze, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Mouser piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 63 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 400 adet BİXİ makinalı tüfek mühimmatı, 85 adet 5,56 mm çapında mühimmat, 4 adet savunma tipi el bombası, 7 adet dinamit, 2 adet EYP düzeneği, 11 kg EYP düzeneğinde kullanılan patlayıcı madde, 15 metre EYP düzeneğinde kullanılan infilaklı fitil, 6 adet EYP düzeneğinde kullanılan elektrikli fünye, 12 adet pil bloğu, 55 metre kablo ve 1 adet gece görüş dürbünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilerek tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Burak Can Ekizoğlu



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