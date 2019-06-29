Jandarma huzur uygulamasında 35 şahıs yakaladı

Kahramanmaraş'ta 23 saat boyunca gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasına 422 jandarma personeli katıldı ve 15 bin 974 şahsın sorgulandığı belirtildi. Huzur ve güven uygulamasına, 26 yoklama kaçağı şahıs takılırken, 2 hırsızlık, 1 yaralama, 1 hakaret, 1 kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, 1 yasak malzeme taşımak, 3 kayıp şahıs olmak üzere toplam 35 şahsın yakalandığı ve yakalanan şahıslardan ikisinin tutuklandığı öğrenildi. Uygulama kapsamında jandarma ekipleri, umuma açık yerler ve metruk binalarda da kontroller gerçekleştirdi. Araçlara yönelik yapılan denetimlerde 4 bin 117 araç kontrol edilirken, 45 araca toplam 23 bin 882 lira cezai işlem uygulandığı ve 19 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Uygulamada düzensiz göçmenlere de ceza yazıldı. 19 düzensiz göçmene 13 bin 433 lira idari yaptırım uygulanırken, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 araç içerisinde 8 gr bonzai ile 6 gr metamfetamin ele geçirilmiş, toplam 4 şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı ifade edildi.