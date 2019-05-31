İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma 'Kanuni' ile güneş gibi doğacak

Jandarma 'Kanuni' ile güneş gibi doğacak
Jandarma 'Kanuni' ile güneş gibi doğacak

Jandarma Genel Komutanlığı, envanterine yeni kattığı J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı helikopteri sosyal medya hesabında paylaştı.

Jandarma 'Kanuni' ile güneş gibi doğacak - Tıkla İzle

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretimi tamamlanan bir adet daha T129 ATAK Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi. Jandarma Havacılık Başkanlığının kendine has tek rengi ile boyanan yeni helikoptere J-1526 Kanuni adı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı, Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız” dedi.  

Muhammet Mücahit Dereli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.