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Jandarma köy köy gezip 'Misafirliğe gitmeyin' diyor

Jandarma köy köy gezip 'Misafirliğe gitmeyin' diyor
Jandarma köy köy gezip 'Misafirliğe gitmeyin' diyor

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kırsal kesimde Jandarma ekipleri resmi araçlarla köy köy gezip "Misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin" anonsu yaparak farkındalık oluşturuyor.

Bir süre önce Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından vatandaşlara “Misafirliğe gitmeyin” çağrısının ardından Jandarma ekipleri de harekete geçerek görev sahası olan köylerde ve kırsal alanda vatandaşlara bu konuda resmi araçlarla anonsla uyarı yapıyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda konuyla ilgili alınan tavsiye kararının da bulunduğu Gümüşhane'de Vali Taşbilek'in talimatıyla kent merkezlerinde Emniyet, kırsal kesimde de Jandarma ekipleri tarafından resmi araçların anons sistemiyle mahalle mahalle, köy köy gezilerek vatandaşlara “misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin” çağrısında bulunuluyor.

Jandarma'nın anonslarında “Kıymetli vatandaşlarımız. Yapılan çalışmalar koronavirüs en çok ev gezmelerinde ve kapalı alanlarda bulaşmaktadır. Kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen misafirliğe gitmeyiniz, misafir kabul etmeyiniz” ifadeleri kullanılıyor.

Recep Ergin
 

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