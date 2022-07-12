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Jandarma kumarcıları suçüstü yakaladı, sandalyelerinden bile kalkamadılar

Jandarma kumarcıları suçüstü yakaladı, sandalyelerinden bile kalkamadılar
Jandarma kumarcıları suçüstü yakaladı, sandalyelerinden bile kalkamadılar

Antalya'da jandarmanın bir depoya yaptığı baskında tombala oynayan 40 kişi suçüstü yakalandı. Depo sahibi hakkında işlem yapılırken, kumar oynayanlara 72 bin 760 TL para cezası uygulandı.

Jandarma kumarcıları suçüstü yakaladı, sandalyelerinden bile kalkamadılar - Tıkla İzle

Manavgat ilçesi Side Mahallesinde kumar oynatıldığı duyumu alınması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Side Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma JASAT ekipleri çalışma başlattı. Gece 03.15'te M.O.Ç. isimli şahsın depo olarak kiraladığı kapalı olan kafenin üst katında yapılan aramada 40 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Mekanda yapılan aramada 1 adet tombala toplarını karıştırmak için kullanılan havalandırma motoru, 1adet topların karıştığı kutu, 90 adet tombala topu, 170 adet tombala oyun kartı, 400 adet tombala pulu 1 adet kamera cihazı, 3 adet yazboz tespit edildi. Depo sahibi M.O.Ç. hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapılarak, tombala oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 72 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.

Arif Kaplan

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