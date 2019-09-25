Jandarma özel ekip kurdu, çalıntı TIR ve dorse bulundu

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde bulunan bir şantiye sahasında H.C.'ye ait çekici TIR ve dorse çalındı. Hırsızlık olayını araştıran Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede daha önce de buna benzer olaylar yaşanması sebebiyle özel bir ekip kurdu. Özel ekibin geniş bir alanda MOBESE/PTS kayıtlarını incelemesi sonucu çalınan TIR Osmangazi ilçesinde bulundu. Hırsızlık şüphelilerinin aracın yanına tekrar gelme ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgeye sivil ekip görevlendirdi. Bölgede izleme yapan ekipler, çalıntı TIR'ın yanına gelen İ.E. ve K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelisi İ.E. ve K.A. jandarma ekiplerinin sorgusunda suçlarını itiraf etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlığa karışan S.Y. ve M.A.'nın da olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisi S.Y. gözaltına alınırken, M.A.'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Ayrıca şüpheliler tarafından çalınan dorsenin Panayır'da hurdacılık yapan H.H.A.'ya satıldığı tespit edilerek, bu şahsa hırsızlık malı satın alma suçundan işlem yapıldı.

Serkan Akkuş

