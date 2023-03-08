Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu helikopteri yönlendirirken kanat çarpması sonucu şehit oldu

Jandarma Genel Komutanlığında görevli Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havaalanı'nda helikopteri yönlendirirken helikopterin kanadı çarpması sonucu şehit oldu. Şehit albayın naaşı Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olay ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamasında “Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem nedeniyle ilimizde görev yapmakta olan J.Plt.Kd.Alb. Oğuzhan Adalıoğlu şehit olmuştur. Şehidimiz için 07.03.2023 tarihinde saat 01.30'da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından naaşı Ankara'ya uğurlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Olay sonrası, havaalanına sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'e şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'ta kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50) şehit haberi memleketi Eskişehir'deki baba ocağına ulaştı.

Esas görev yeri Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı olan, deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, kalkış esnasında yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu. 2 çocuk babası Adalıoğlu'nun şehit haberi memleketi Eskişehir'deki baba evine ulaştı. Şehit Adalıoğlu'nun ailesinin Eskişehir Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak'taki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin haberi, babası Bekir ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'na Vali Yardımcısı Ali Çetin ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından verildi.

Metehan Nazlı-Halil Ulubey-Abdullah Güçlü - Ali Furkan Çetiner



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