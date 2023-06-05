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Jandarma SAK timi yunusu kurtardı

Jandarma SAK timi yunusu kurtardı
Jandarma SAK timi yunusu kurtardı

Sarıyer açıklarında, hayalet ağa takılan 1 yunus balığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin müdahalesiyle kurtarılarak tekrar denize bırakıldı. Kurtarma anları çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülendi.

Jandarma SAK timi yunusu kurtardı - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı SAK ekipleri; Sarıyer Demirciköy açıklarında 1 yunus balığının balıkçıların ağına takıldığı ihbarını aldı. Zaman kaybetmeden olay yerine gelen ekipler, yunus balığını ağlara takılı halde çırpınırken buldu. Botla balığın yanına yaklaşan ekiplerden biri suya atlayarak yunus balığını severek sakinleştirmeye çalıştı. Kuyruğuna takılan hayalet ağlar bıçak yardımıyla kesildi. Yaşam mücadelesi veren yunus balığı SAK dalgıçlarının başarılı müdahalesi sonucu yeniden denize bırakıldı.

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