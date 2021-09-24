Jandarma timleri Karadeniz'de teröre geçit vermiyor

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayişin sağlanması için hava muhalefeti dinlemeden operasyonlara devam ediyor. Özellikle Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının Doğu Karadeniz'de olası kış üslenmesini ve sızma girişimlerini önlemek için her yayladaki her taşın altına bakan jandarma ekipleri tüm yaylaları kontrol altına alıyor. Zorlu arazi şartları, yağmur, çamur, kar ve soğuğa aldırmayan timler şüpheli görülen bölgeleri kontrol ediyor. Yayla evlerinin bulunduğu alanlar ile karla kaplı ormanlık alanlarda kış öncesi teröre geçit vermeyen jandarma ekiplerinin Doğu Karadeniz'de olası terör faaliyetlerine yönelik operasyonlara devam edeceği öğrenildi.



Ozan Köse

