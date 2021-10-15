Jandarma ve polisten İstanbul merkezli 16 ilde büyük çaplı DHKP-C operasyonu!

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, daha önce düzenlenen operasyonlarda ana arşivi ve yeni örgütsel faaliyetleri deşifre edilen terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni delillere ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Örgüt adına faaliyet gösterdiği ileri sürülen üst düzey isimlerin de bulunduğu toplam 126 şüphelinin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtilirken, adreslerdeki arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığına götürülerek sorguya alındıkları aktarıldı.