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Jandarma ve Sahil Güvelik Komutanlıkları ile ilgili atamalar Resmi Gazete'de

Jandarma ve Sahil Güvelik Komutanlıkları ile ilgili atamalar Resmi Gazete'de
Jandarma ve Sahil Güvelik Komutanlıkları ile ilgili atamalar Resmi Gazete'de

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki atama, terfi ve emekliye sevk kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına, Sahil Güvenlik Personel Başkanı Tuğamiral Cengiz Ünver Sahil Güvenlik Genel Komutan Yardımcılığına, Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz göreve getirildi.
Karar da ayrıca; 6 albay tuğgeneral ve tuğamiralliğe, 1 tuğgeneral ise tümgeneralliğe terfi etti. 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. Kararnameyle 22 general yeni göreve atanırken, 28'i albay 7'si general olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

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