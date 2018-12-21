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Jandarmadaki FETÖ yapılanması operasyonunda 9 tutuklama

Jandarmadaki FETÖ yapılanması operasyonunda 9 tutuklama
Jandarmadaki FETÖ yapılanması operasyonunda 9 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 20'si astsubay, 9'u mahrem imam olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek örgüte yönelik bilgiler verdi. Savcı, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen 8 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, diğer 16 şüphelinin ise tutuklanması talebiyle şüphelileri nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Abdullah Sarica

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