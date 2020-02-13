Jandarmadan 51 aranan kişiye operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son iki haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen uygulamada 72 bin 883 şahıs sorgulandı. Yapılan GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 51 kişi yakalandı.

Yakalanan 24 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, 9 bin 871 TL idari para ceza uygulandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada jandarma ekipleri de trafik yönünden uygulama yaparken, 74 bin 633 aracı kontrol ederek, bin 743 araca bir milyar 17 bin 911 TL idari para cezası kesti. Evrakları eksik olan 664 araç trafikten men edildi.

Jandarmanın uygulaması esnasında 5 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 51 adet fişek ele geçirildi ve yakalanan aranan şahıslar Adli makamlara sevk edildi.

Hüseyin Tokmak

