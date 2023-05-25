Jandarmadan Amanoslar'da terör örgütüne darbe

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Payas ilçesi, Sincan Mahallesi Karanlık Dere mevkiinde, 24 Mayıs 2023 tarihinde Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik operasyonu başlatıldı. Operasyon sırasında bölücü terör örgütü PKK'lıların kullandığı değerlendirilen 1 depo tespit edildi. Jandarma ekipleri depoya kontrollü bir şekilde girip “Veda” adlı mayın arama köpeği ile yaptıkları aramada, bomba yapımında kullanılan 4 elektronik devre kartı, 1 pil bloğu, 2 adet 0,75 milimetre ve 2 metre uzunluğunda kırmızı renkli kablo, 3 büyük pil, 60 kilogram amonyum nitrat gübre ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri bu malzemeleri getirenleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Necati İvgin-Ahmet Arslan



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