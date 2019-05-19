İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan dev Türk Bayrağı

Jandarma'dan dev Türk Bayrağı
Jandarma'dan dev Türk Bayrağı

Konya’da, İl Jandarma Komutanlığı bahçesine dev Türk bayrağı dikildi.

Jandarma’dan dev Türk Bayrağı - Tıkla İzle

Jandarma'nın 180. kuruluş yıl dönümü anısına merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesindeki İl Jandarma Komutanlığı binası ve tesislerin yer aldığı yerleşkeye dev Türk bayrağı dikildi. 65 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan bayrağın 15 metreye 23 metre büyüklüğü ile 345 metrekarelik olduğu öğrenildi.
Konya'da dikili en büyük Türk bayrağının asıldığı direk 4 ay süren çalışmaların ardından tamamlandı. Geceleri hava durumuna göre 6 farklı renkte ışıklandırılan Türk bayrağı şehrin birçok noktasından görülerek dikkat çekiyor.  

H. İbrahim Parlak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Etli Pırasa Dolması Tarifi! Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır?

Etli Pırasa Dolması Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.