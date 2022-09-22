Jandarmadan dolandırıcılara dev operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın almak üzere anlaştıkları vatandaşlara parayı göndermiş gibi sahte dekont göstererek veya parayı daha sonra ödeyeceklerini belirterek, hayvanları teslim aldıktan sonra parasını ödemeden hayvanları başka şahıslara satan ve toplamda 30 vatandaşın 5 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

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