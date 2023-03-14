Jandarmadan elektrikçi görünümlü silah imalathanesine baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Pendik ilçesinde bazı şahısların silah imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler; silah imalatının yapıldığı yeri belirledi. Elektrikçi dükkanı görünümünde faaliyet gösteren iş yeri çevresi yakın takibe alındı. Söz konusu iş yerine farklı araç ve şahısların gelip gittiği, dükkan içerisine yabancı şahıslar girdiğinde kapıların içeriden kilitlendiği, iş yerini işleten şahısların S.S. ve S.K. isimli şahıslar olduğu ve kapı önüne gözlem için kişilerin yerleştirildiği tespit edildi.

Elektrikçi dükkanı paravan çıktı

Elektrikçi dükkanını paravan olarak kullanıp, elde ettikleri silah parçalarını farklı zamanlarda söz konusu adrese sevk ederek burada birleştirip tabanca üreten ve İstanbul'da piyasaya süren şahısları yakalamak için söz konusu dükkana operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslar iş yeri içerisinde bulunan ve kartonpiyer ile ayrılmış bölgede silahların parçalarını birleştirme işlemini yaparken suçüstü yakalandı. Dükkanda yapılan aramalarda; 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

"6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yakalanan S.S. ve S.K., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf Eker

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