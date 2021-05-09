Jandarmadan Güllü anneye anlamlı ziyaret

Erzurum'un Uzundere ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan Erdoğan ailesinin evine şehit ateşi tam 24 yıl önce düştü. 10 Temmuz 1997 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırına 500 metre mesafedeki Aktütün Jandarma Karakolu'na saldıran 300 PKK'lıdan 40'ı o gün öldürülürken, Jandarma Er İhsan Erdoğan ise şehit düştü. O günden sonra evladıyla her gün gururlanan anne Güllü Erdoğan, onun acısını ise ilk günkü tazeliğiyle yaşıyor.

Güllü anne, Anneler Günü'nde yalnız bırakılmadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerinde çiçeklerle Erdoğan'a ziyarette bulundu. Jandarma personelini karşısında gören Erdoğan gözyaşı döktü. Jandarma personelini her gördüğünde oğlunun iyi bir asker olduğunu hatırladığını ifade eden Güllü Erdoğan, oğlunun acısını 24 yıl geçmesine rağmen halen unutamadığını söyledi. Evinin bahçesinde jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Erdoğan, oğlunun askerlik yıllarından ve şehit olduğu günlerden bahsetti.

Sefa Tetik

